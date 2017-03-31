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П.Порошенко: для нового літака АН-132Д відкриті перспективні ринки

П.Порошенко: для нового літака АН-132Д відкриті перспективні ринки

Київ • УНН

 • 16816 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН.  Новий літак АН-132Д матиме потенційних замовників в Саудівській Аравії, а також в інших країнах регіону, де відкривається перспективний ринок. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час презентації літака АН-132Д, передає кореспондент УНН.

“Виконавши необхідний обсяг випробувань, літак демонстратор АН-132Д покаже свої високі якості потенційним замовникам в Саудівській Аравії, а також в інших країнах регіону, де ми бачимо надзвичайно перспективні ринки для нашого сьогоднішнього літака”, — заявив Президент.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво нового літака АН-132Д є подією міжнародного масштабу, бо до його створення були залучені кращі компанії з різних країн світу.

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