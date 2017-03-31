П.Порошенко: для нового літака АН-132Д відкриті перспективні ринки

“Виконавши необхідний обсяг випробувань, літак демонстратор АН-132Д покаже свої високі якості потенційним замовникам в Саудівській Аравії, а також в інших країнах регіону, де ми бачимо надзвичайно перспективні ринки для нашого сьогоднішнього літака”, — заявив Президент.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво нового літака АН-132Д є подією міжнародного масштабу, бо до його створення були залучені кращі компанії з різних країн світу.