П.Порошенко: для нового самолета АН-132Д открыты перспективные рынки

“Выполнив необходимый объем испытаний, самолет демонстратор АН-132Д покажет свои высокие качества потенциальным заказчикам в Саудовской Аравии, а также в других странах региона, где мы видим чрезвычайно перспективные рынки для нашего сегодняшнего самолета”, — заявил Президент.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство нового самолета АН-132Д является событием международного масштаба, потому что к его созданию были привлечены лучшие компании из разных стран мира.