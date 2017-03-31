П.Порошенко: для нового самолета АН-132Д открыты перспективные рынки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. У новый самолет АН-132Д будут потенциальные заказчики в Саудовской Аравии, а также в других странах региона, где открывается перспективный рынок. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время презентации самолета АН-132Д, передает корреспондент УНН.
“Выполнив необходимый объем испытаний, самолет демонстратор АН-132Д покажет свои высокие качества потенциальным заказчикам в Саудовской Аравии, а также в других странах региона, где мы видим чрезвычайно перспективные рынки для нашего сегодняшнего самолета”, — заявил Президент.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство нового самолета АН-132Д является событием международного масштаба, потому что к его созданию были привлечены лучшие компании из разных стран мира.