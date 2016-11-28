П.Клімкін планує порушити питання українських політв'язнів під час міністерських зустрічей НАТО і ОБСЄ

“Я планую підняти це питання (українських політв’язнів — ред.) під час моїх найближчих контактів з багатьма колегами, зокрема під час міністерської зустрічі НАТО і під час міністерської зустрічі ОБСЄ, і зробити питання звільнення українських політичних в’язнів одним із основних під час виступів”, — зазначив П.Клімкін.