П.Клімкін планує порушити питання українських політв'язнів під час міністерських зустрічей НАТО і ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що порушить питання про звільнення українських політичних в’язнів під час найближчих міністерських зустрічей зі своїми закордонними колегами. Про це він заявив під час брифінгу, передає УНН.
“Я планую підняти це питання (українських політв’язнів — ред.) під час моїх найближчих контактів з багатьма колегами, зокрема під час міністерської зустрічі НАТО і під час міністерської зустрічі ОБСЄ, і зробити питання звільнення українських політичних в’язнів одним із основних під час виступів”, — зазначив П.Клімкін.