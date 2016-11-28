П.Климкин планирует поднять вопрос украинских политзаключенных во время министерских встреч НАТО и ОБСЕ

"Я планирую поднять этот вопрос (украинских политзаключенных - ред.) во время моих ближайших контактов со многими коллегами, в частности во время министерской встречи НАТО, во время министерской встречи ОБСЕ, и сделать вопрос освобождения украинских политических заключенных одним из основных во время выступлений", - отметил П.Климкин.