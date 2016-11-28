П.Климкин планирует поднять вопрос украинских политзаключенных во время министерских встреч НАТО и ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поставит вопрос об освобождении украинских политзаключенных во время ближайших министерских встреч со своими зарубежными коллегами. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.
"Я планирую поднять этот вопрос (украинских политзаключенных - ред.) во время моих ближайших контактов со многими коллегами, в частности во время министерской встречи НАТО, во время министерской встречи ОБСЕ, и сделать вопрос освобождения украинских политических заключенных одним из основных во время выступлений", - отметил П.Климкин.