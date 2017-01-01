Острозька академія подарувала більше, ніж 1500 підручників донецьким школярам
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 січня. УНН. Національний університет "Острозька академія" подарувала на Донеччину 1670 підручників з основ християнської етики. Література передана до Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Про це проінформували на сайті навчального закладу, повідомляє УНН.
"Упродовж січня ці підручники отримають учителі християнської етики та їхні вихованці на підставі листів-замовлень від міст та районів Донецької області", — повідомили в університеті.
Школярам роздавати книги будуть протягом січня. Навчальний підручник для 5 класу створено авторським колективом академії на чолі з доктором педагогічних наук, професором Василем Жуковським.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Острозька академія вп’яте потрапила до Книги рекордів України.