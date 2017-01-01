Острозька академія подарувала більше, ніж 1500 підручників донецьким школярам

"Упродовж січня ці підручники отримають учителі християнської етики та їхні вихованці на підставі листів-замовлень від міст та районів Донецької області", — повідомили в університеті.

Школярам роздавати книги будуть протягом січня. Навчальний підручник для 5 класу створено авторським колективом академії на чолі з доктором педагогічних наук, професором Василем Жуковським.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Острозька академія вп’яте потрапила до Книги рекордів України.