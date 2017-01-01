Острожская академия подарила более чем 1500 учебников донецким школьникам
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 1 января. УНН. Национальный университет "Острожская академия" передал в Донецкую область 1670 учебников по основам христианской этики. Литература передана в Донецкий областной институт последипломного педагогического образования. Об этом проинформировали на сайте учебного заведения, сообщает УНН.
"В течение января эти учебники получат учителя христианской этики и их воспитанники на основании писем-заказов от городов и районов Донецкой области", - сообщили в университете.
Школьникам раздавать книги будут в течение января. Учебник для 5 класса создан авторским коллективом академии во главе с доктором педагогических наук, профессором Василием Жуковским.
Напомним, как сообщал УНН, Острожская академия пятый раз попала в Книгу рекордов Украины.