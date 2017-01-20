Організатора "полювання" на київських таксистів засудили до довічного
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Організатора вбивства та замахів на вбивство таксистів у Києві засудили до довічного ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Чотирьох зловмисників, які вчинили серію нападів на таксистів з метою заволодіння їх транспортними засобами, засудили.
Йдеться про зухвале вбивство та два замахи на вбивство водіїв, які сталися влітку минулого року на території столиці. Своїх жертв зловмисники знаходили через мережу Інтернет за оголошеннями про пошук водіїв з власними автівками елітного класу.
Одного з таксистів, який відгукнувся на оголошення, зловмисники жорстоко вбили на березі річки Дніпро, після чого спалили його тіло, а знівечені останки закопали у безлюдному місці.
У такий же спосіб вказані особи намагалися позбавити життя ще двох людей, та навіть викопали ями для своїх жертв.
Вироком суду організатора злочинів - 28-річного уродженця Черкаської області, засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Трьом його спільникам суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.