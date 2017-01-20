Организатора "охоты" на киевских таксистов приговорили к пожизненному
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Организатора убийства и покушений на убийство таксистов в Киеве приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Четырех злоумышленников, совершивших серию нападений на таксистов с целью завладения их транспортными средствами, осудили.
Речь идет о дерзком убийстве и двух покушениях на убийство водителей, которые произошли летом прошлого года на территории столицы. Своих жертв злоумышленники находили через сеть Интернет по объявлениям о поиске водителей с собственными автомобилями элитного класса.
Одного из таксистов, который откликнулся на объявление, злоумышленники жестоко убили на берегу реки Днепр, после чего сожгли его тело, а останки закопали в безлюдном месте.
Таким же образом указанные лица пытались лишить жизни еще двух людей, и даже выкопали ямы для своих жертв.
Организатора преступлений - 28-летнего уроженца Черкасской области, приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Трем его подельникам суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.