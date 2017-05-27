Опозиційний "Марш визволителів" розігнали у столиці Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Противники президента Венесуели Ніколаса Мадуро 26 травня організували в Каракасі "Марш визволителів". Його учасники були розігнані підрозділами силових структур, які активно використовували спецтехніку, в тому числі водомети, і сльозогінний газ, передає УНН з посиланням на El Nacional.
Через дії Національної гвардії і поліції постраждали 60 осіб, в тому числі депутат Національної асамблеї (парламенту) Карлос Папароні.
Масові демонстрації в Венесуелі активізувалися після того, як 30 березня Верховний суд позбавив парламент країни законодавчих повноважень, взявши на невизначений термін його обов'язки на себе. На наступний день суд відмовився від свого скандального рішення.
У травні протести посилилися після того, як президент Мадуро вирішив скликати установчі збори для зміни конституції країни. Демонстранти звинувачують уряд в створенні диктатури і вимагають звільнення політичних в'язнів.
Під час зіткнень протестуючих і поліції постраждали десятки людей.
Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро у вівторок офіційно оголосив про початок внесення змін до конституції, кидаючи виклик опозиції, яка звинувачує його в тому, що він чіпляються за владу під час політичної кризи.