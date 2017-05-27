Оппозиционный "Марш освободителей" разогнали в столице Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро 26 мая организовали в Каракасе "Марш освободителей". Его участники были разогнаны подразделениями силовых структур, которые активно использовали спецтехнику, в том числе водометы и слезоточивый газ, передает УНН со ссылкой на El Nacional.
Из-за действий Национальной гвардии и полиции пострадали 60 человек, в том числе депутат Национальной ассамблеи (парламента) Карлос Папарони.
Массовые демонстрации в Венесуэле активизировались после того, как 30 марта Верховный суд лишил парламент страны законодательных полномочий, взяв на неопределенный срок его обязанности на себя. На следующий день суд отказался от своего скандального решения.
В мае протесты усилились после того, как президент Мадуро решил созвать учредительное собрание для изменения конституции страны. Демонстранты обвиняют правительство в создании диктатуры и требуют освобождения политических заключенных.
Во время столкновений протестующих и полиции пострадали десятки людей.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник официально объявил о начале внесения изменений в конституцию , бросая вызов оппозиции, которая обвиняет его в том, что он цепляются за власть во время политического кризиса.