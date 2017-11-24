ОПЕК та РФ узгодили проект угоди по скороченню нафтовидобутку

Повідомляється, що організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) і Росія в загальних рисах домовилися щодо проекту угоди про скорочення обсягів видобутку нафти до кінця 2018 року. У той же час ряд деталей угоди ще належить узгодити.

Держави ОПЕК зустрінуться 30 квітня в Відні для опрацювання ряду складових майбутньої угоди.

Раніше Москва, зокрема, висловлювала сумніви в необхідності досягнення відповідних домовленостей на поточному етапі, оскільки термін нинішньої угоди закінчується лише в березні 2018 року. Крім того, в Мінекономрозвитку РФ підкреслювали, що рішення ОПЕК сприяло уповільненню зростання економіки РФ, який в жовтні знизився до нуля.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року Росія взяла на себе зобов'язання скоротити видобуток нафти на 300 тисяч барелів на день. У відповідь на зниження ціни на нафту вперше з середини 2015 року перевищили позначку в 60 доларів за барель (159 літрів).