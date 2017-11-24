ОПЕК и РФ согласовали проект сделки по сокращению нефтедобычи

Сообщается, что организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия в общих чертах договорились по проекту соглашения о сокращении объемов добычи нефти до конца 2018 года. В то же время ряд деталей сделки еще предстоит согласовать.

Государства ОПЕК и ряд не входящих в нее стран, включая Россию, встретятся 30 ноября в Вене для проработки ряда составляющих предстоящего соглашения.

Ранее Москва, в частности, высказывала сомнения в необходимости достижения соответствующих договоренностей на текущем этапе, поскольку срок нынешней сделки истекает лишь в марте 2018 года. Кроме того, в Минэкономразвития РФ подчеркивали, что решение ОПЕК способствовало замедлению роста экономики РФ, который в октябре снизился до нуля.

Напомним, в октябре 2016 года Россия обязалась сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в день. В ответ на снижение цены на нефть впервые с середины 2015 года превысили отметку в 60 долларов за баррель (159 литров).