ООС: з початку доби з боку бойовиків зафіксовано один факт порушення "режиму тиші"

"Станом на 17:30 22 серпня 2020 року у районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомету біля Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів "режим тиші" зберігався повною мірою. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Як повідомлялося раніше в УНН, за даними штабу ООС, вчора на всіх ділянках фронту зберігався "режим тиші".