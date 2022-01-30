ООС: з боку збройних формувань РФ не зафіксовано порушень режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Упродовж минулої доби, 29 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, — йдеться в повідомленні.