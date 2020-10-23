ООС: бойовики відкривали вогонь біля Шумів зі стрілецької зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операці Об'єднаних сил на Длнбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби, 23 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Так, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.
Також повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізують осередки пожеж поблизу Станиці Луганської, а також неподалік населеного пункту Лопаскине.
Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території та передано на знищення 101 вибухонебезпечний предмет.
Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки. Ще на 7 об’єктах роботи тривають.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 22 жовтня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню.