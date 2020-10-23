ООС: боевики открывали огонь возле Шумов из стрелкового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операций Объединенных сил на Длнбаси боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 23 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.
Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
Также сообщается, что в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализуют очаги пожаров возле Станицы Луганской, а также недалеко от населенного пункта Лопаскино.
Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 14 гектаров территории и передан на уничтожение 101 взрывоопасный предмет.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома. Еще на 7 объектах работы продолжаются.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове адекватно реагировать на любые провокационные действия противника", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 22 октября боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.