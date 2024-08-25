Окупанти на Донеччині атакували дроном авто евакуаційної групи "ФЕНІКС": що відомо
Київ • УНН
У Донецькій області ворожий FPV-дрон атакував автомобіль евакуаційної групи "ФЕНІКС". В машині перебували 2 рятувальники, поліцейський та 4 евакуйовані особи, включаючи дитину, але ніхто не постраждав.
У Донецькій області під час проведення евакуаційних заходів під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи "ФЕНІКС", передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Під час проведення евакуаційних заходів із міста Українськ Покровського району на автодорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи "ФЕНІКС".
За даними рятувальників, під час удару в автомобілі знаходились 2 рятувальників, поліцейський та 4 евакуйовані особи, в тому числі дитина 2016 р.н.
"Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender... люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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