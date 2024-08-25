Оккупанты в Донецкой области атаковали дроном авто эвакуационной группы "ФЕНИКС": что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

25 августа 2024, 12:23  •  13192 просмотра

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В Донецкой области вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль эвакуационной группы "ФЕНИКС". В машине находились 2 спасателя, полицейский и 4 эвакуированных человека, включая ребенка, но никто не пострадал.

В Донецкой области во время проведения эвакуационных мероприятий под удар вражеского FPV-дрона автомобиль эвакуационной группы «ФЕНИКС», передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Во время проведения эвакуационных мероприятий из города Украинск Покровского района на автодороге попал под удар вражеского FPV-дрона автомобиль эвакуационной группы «Феникс».

По данным спасателей, во время удара в автомобиле находились 2 спасателей, полицейский и 4 эвакуированных лица, в том числе ребенок 2016 г.р.

«В результате удара поврежден бронированный автомобиль Land Rover Defender...  люди не пострадали», - говорится в сообщении.

На Харківщині окупанти атакували машину "Госпітальєрів" FPV-дроном, двоє медиків загинули14 августа 2024, 14:56 • 29463 просмотра

Антонина Туманова

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