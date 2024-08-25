Оккупанты в Донецкой области атаковали дроном авто эвакуационной группы "ФЕНИКС": что известно
Киев • УНН
В Донецкой области вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль эвакуационной группы "ФЕНИКС". В машине находились 2 спасателя, полицейский и 4 эвакуированных человека, включая ребенка, но никто не пострадал.
В Донецкой области во время проведения эвакуационных мероприятий под удар вражеского FPV-дрона автомобиль эвакуационной группы «ФЕНИКС», передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Во время проведения эвакуационных мероприятий из города Украинск Покровского района на автодороге попал под удар вражеского FPV-дрона автомобиль эвакуационной группы «Феникс».
По данным спасателей, во время удара в автомобиле находились 2 спасателей, полицейский и 4 эвакуированных лица, в том числе ребенок 2016 г.р.
«В результате удара поврежден бронированный автомобиль Land Rover Defender... люди не пострадали», - говорится в сообщении.
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