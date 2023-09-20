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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 15 разів: пролунало 69 вибухів

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 15 разів: пролунало 69 вибухів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Протягом середи росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі 

Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Білопільська, Миропільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська громади. 

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів) та АГС (18 вибухів). Крім того, ворожим БпЛА здійснено скидання ВОГ (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріл з танку (5 вибухів) та артилерії (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Хотінська: був мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний  обстріл (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (16 вибухів).
  • Миропільська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо

Протягом вівторка росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 202 вибухи.

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