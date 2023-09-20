Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 15 раз: прозвучало 69 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В течение среды россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 69 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Белопольская, Миропольская, Новослободская, Зноб-Новгородская громады.
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- Великописаревская громада: враг бил из минометов (8 взрывов) и АГС (18 взрывов). Кроме того, вражеским БпЛА осуществлен сброс ВОГ (2 взрыва).
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- Новослободская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (1 взрыв).
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- Белопольская громада: зафиксирован обстрел из танка (5 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).
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- Юнаковская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
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- Хотинская: был минометный обстрел (5 взрывов).
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- Зноб-Новгородская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
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- Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из минометов (16 взрывов).
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- Миропольская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).
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Напомним
В течение вторника россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 202 взрыва.