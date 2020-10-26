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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,29 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,29 грн/долар

Київ • УНН

 • 17187 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На 26 жовтня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,29 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.2911 грн за долар;

33.5490 грн за євро;

0.37003 грн за російський рубль;

37.0996 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 25 жовтня усіх курс зазначених валют зріс.

Українські Національні Новини

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