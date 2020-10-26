Официальный курс гривны установлен на уровне 28,29 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.2911 грн за доллар;

33.5490 грн за евро;

0.37003 грн за российский рубль;

37.0996 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 25 октября всех курс указанных валют вырос.