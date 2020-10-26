Официальный курс гривны установлен на уровне 28,29 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На 26 октября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,29 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.2911 грн за доллар;
33.5490 грн за евро;
0.37003 грн за российский рубль;
37.0996 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 октября всех курс указанных валют вырос.