Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,74 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.748600 грн за долар;

33.174800 грн за євро;

0.377190 грн за російський рубль;

38.750900 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 11 березня курс усіх зазначених валют не змінився.