Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,70 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На 6 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,70 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.702800 грн за долар;
32.901200 грн за євро;
0.379900 грн за російський рубль;
36.418100 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 серпня курс долара — знизився, решти валют — зріс.