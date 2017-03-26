Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,05 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,05 грн/дол, передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 березня, встановлені на такому рівні:
27,057690 грн за долар;
29,184423 грн за євро;
0,470380 грн за російський рубль;
33,827991 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 23 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація:ціна на долар незначно піднялась; вартість євро також незначно збільшилась; ціна на російський рубль стала більшою; ціна на фунт стерлінгів дещо зросла.
Як повідомляв УНН, на 23 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,91 грн/дол