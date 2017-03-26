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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 113159 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128451 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 136852 просмотра

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11 марта, 13:46 • 120183 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106790 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/долл.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/долл.

Киев • УНН

 • 8267 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 марта, установлены на таком уровне:

27,057690 грн за доллар;

29,184423 грн за евро;

0,470380 грн за российский рубль;

33,827991 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: цена на доллар незначительно поднялась; стоимость евро также незначительно увеличилась; цена на российский рубль стала больше; цена на фунт стерлингов несколько возросла.

Как сообщал УНН, на 23 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,91 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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