Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,02 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Станом на 4 вересня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,02 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.024700 грн за долар;
32.006700 грн за євро;
0.371120 грн за російський рубль;
37.260300 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 3 вересня курс усіх валют не змінився.