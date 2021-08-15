Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,77 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.768600 грн за долар;

31.421000 грн за євро;

0.363910 грн за російський рубль;

37.078500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 14 серпня курс усіх зазначених валют не змінився.