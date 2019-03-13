Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,70 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На 14 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,70 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 березня встановлені на такому рівні:
26.702931 грн за долар;
30.182323 грн за євро;
0.407130 грн за російський рубль;
35.144764 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 березня курс усіх валют — зріс.