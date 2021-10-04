Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,61 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.610000 грн за долар;

30.871600 грн за євро;

0.364300 грн за російський рубль;

36.031300 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 3 жовтня курс долара та фунта зріс, коли інші вказані валюти - впали.