Официальный курс гривны установлен на уровне 26,61 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. По состоянию на 4 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,61 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.610000 грн за доллар;
30.871600 грн за евро;
0.364300 грн за российский рубль;
36.031300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 октября курс доллара и фунта вырос, когда другие указанные валюты - упали.