Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На 17 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 травня встановлені на такому рівні:
26.342913 за долар;
29.511965 грн за євро;
0.408040 грн за російський рубль;
33.742229 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 травня курс долара і фунта впав, а євро і рубля - зріс.