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Один із лідерів “Роми” пропустить поєдинки Ліги Європи із “Шахтарем”

Київ • УНН

 • 16281 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Французький півзахисник італійської “Роми” Жордан Верету зазнав травми та пропустить поєдинки із “Шахтарем” у плей-офф Ліги Європи, передає УНН з посиланням на “Football Italia”.

Деталі

У Верету є проблеми із м’язами. З цієї причини він повернеться в лад не раніше квітня. Пошкодження француз отримав в поєдинку проти своєї колишньої команди — “Фіорентини”. Так що 11 і 18 березня він точно не зіграє проти “Шахтаря” в Лізі Європи.

У нинішньому сезоні Верету є одним з лідерів римської команди. Він провів 30 матчів у всіх турнірах і забив 11 м’ячів. У тому числі він 10 разів відзначився голом у 24 іграх чемпіонату Італії, а також заробив чотири жовті картки.

Варто нагадати

Бомбардир “Роми” може пропустити поєдинок Ліги Європи з “Шахтарем”.

Українські Національні Новини

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