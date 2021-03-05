Один із лідерів “Роми” пропустить поєдинки Ліги Європи із “Шахтарем”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Французький півзахисник італійської “Роми” Жордан Верету зазнав травми та пропустить поєдинки із “Шахтарем” у плей-офф Ліги Європи, передає УНН з посиланням на “Football Italia”.
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У Верету є проблеми із м’язами. З цієї причини він повернеться в лад не раніше квітня. Пошкодження француз отримав в поєдинку проти своєї колишньої команди — “Фіорентини”. Так що 11 і 18 березня він точно не зіграє проти “Шахтаря” в Лізі Європи.
У нинішньому сезоні Верету є одним з лідерів римської команди. Він провів 30 матчів у всіх турнірах і забив 11 м’ячів. У тому числі він 10 разів відзначився голом у 24 іграх чемпіонату Італії, а також заробив чотири жовті картки.
Варто нагадати
Бомбардир “Роми” може пропустити поєдинок Ліги Європи з “Шахтарем”.