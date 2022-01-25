Одеська облрада виділила 10 мільйонів млинарям, щоб не дорожчав хліб

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Ці кошти, повідомив віце-губернатор Олег Муратов, перерозподілені з уже закладеної в аграрну програму суми. За його словами, у другій половині 2021 року істотно піднялася в ціні продовольча пшениця, що викликало подорожчання борошна з 11 до 13 тисяч гривень за 1 тонну. В результаті з вересня минулого року ціни на соціальні сорти хліба підскочили в середньому на 17%. Компенсація, вважають в ОДА, дозволить виробникам знизити ціни. Дотації дозволять комбінату продавати хлібозаводам борошно зі знижкою в 1,5 тис. грн на тонну. Ті, у свою чергу, зобов'язалися знизити ціни на хліб - приблизно на 2 грн за кілограм.

Крім цього Муратов заявив, що в Одеському регіоні створюється запас зерна в розмірі 100 тисяч тонн.