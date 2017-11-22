ОБСЄ: у центрі Луганська близько 30 одиниць бронетехніки і 150 озброєних людей

"Вранці 21 листопада за межами колишньої будівлі МВС по вул. Луначарського, 38 в центрі Луганська спостерігачі ОБСЄ помітили, що ділянку зазначеної вулиці було оточено і побачили близько 150 озброєних осіб і близько 30 транспортних засобів, у тому числі близько трьох-п'яти бронетранспортерів, трьох вантажівок військового типу і приблизно двох-трьох військових транспортних засобів в околиці", - йдеться у звіті місії

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Також в ОБСЄ стверджують, що 21 листопада з Дебальцевого в бік Луганська рушила колона бронетехніки: два БТР, шість вантажівок військового типу і близько 20 автомобілів, всі стаціонарні, а також близько 50 озброєних людей у військовому одязі з білими пов'язками на плечах.

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Пізніше в той же день ОБСЄ побачила аналогічний конвой, який, ймовірно, був таким же, як і раніше біля Дебальцевого, на трасі M04, біля підконтрольної бойовикам ОРЛО Тарасівки.

Нагадаємо, СММ ОБСЄ продовжує фіксувати наявність машин військового типу і присутність невстановлених озброєних осіб.