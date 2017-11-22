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ОБСЕ: в центре Луганска около 30 единиц бронетехники и 150 вооруженных людей

ОБСЕ: в центре Луганска около 30 единиц бронетехники и 150 вооруженных людей

Киев  •  УНН

 • 32999 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска около 30 единиц бронетехники и 150 вооруженных людей без опознавательных знаков. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии за 21 ноября, передает УНН.

"Утром 21 ноября за пределами бывшего здания МВД по ул. Луначарского, 38 в центре Луганска наблюдатели ОБСЕ заметили, что участок указанной улице был окружен и увидели около 150 вооруженных человек и около 30 транспортных средств, в том числе около трех-пяти бронетранспортеров, трех грузовиков военного типа и примерно двух-трех военных транспортных средств в окрестности ", - говорится в отчете миссии

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Также в ОБСЕ утверждают, что 21 ноября из Дебальцево в сторону Луганска двинулась колонна бронетехники: два БТР, шесть грузовиков военного типа и около 20 автомобилей, все стационарные, а также около 50 вооруженных людей в военной форме с белыми повязками на плечах.

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Позже в тот же день ОБСЕ увидела аналогичный конвой, который, вероятно, был таким же, как и раньше у Дебальцево, на трассе M04, у подконтрольной боевикам Орлоя Тарасовка.

Напомним, СММ ОБСЕ продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц.

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