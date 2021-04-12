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ОАСК відкрив провадження у справі за позовом партії Шарія до СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії "Партія Шарія" до Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Цитата:

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як нагадують в суді, позивач просить суд визнати протиправним дії ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо складення та надсилання до Міністерства юстиції України листа про порушення партією Шарія українського законодавства. Зокрема, йдеться про оскарження листа №51/12-1601 від 4 березня 2021 року за підписом начальника Головного управління Олега Головаша.

Доповнення

Служба безпеки України заявила, що оголосила про підозру громадянину України Анатолію Шарію — за двома статтями Кримінального кодексу України. Він підозрюється у протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Як вказали у пресслужбі СБУ, підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Також Шарія оголошено у державний розшук.

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