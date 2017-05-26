О.Сироїд оголосила перерву у ранковому пленарному засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Віце-спікер Оксана Сироїд оголосила перерву у ранковому пленарному засіданні на 30 хвилин, передає кореспондент УНН.
Після перерви парламентарі виступатимуть у різному.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради Андрій Парубій в сесійній залі підписав закони про заборону гергієвської стрічки та запровадження мовних квот на українському телебаченні.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман закликав повідомляти про "прогули" міністрами засідань комітетів ВР.