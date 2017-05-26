О.Сироид объявила перерыв в утреннем пленарном заседании
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Вице-спикер Оксана сыроедов объявила перерыв в утреннем пленарном заседании на 30 минут, передает корреспондент УНН.
После перерыва парламентарии будут выступать в разном.
Напомним, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в сессионном зале подписал законы о запрете гергиевськои ленты и введение языковых квот на украинском телевидении.
Как сообщал УНН, В.Гройсман призвал сообщать о "прогулы" министрами заседаний комитетов ВР.