О.Сироид объявила перерыв в утреннем пленарном заседании

После перерыва парламентарии будут выступать в разном.

Напомним, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в сессионном зале подписал законы о запрете гергиевськои ленты и введение языковых квот на украинском телевидении.

Как сообщал УНН, В.Гройсман призвал сообщать о "прогулы" министрами заседаний комитетов ВР.