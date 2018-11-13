Новий спеціаліст очолив збірну України з хокею

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. На черговому засіданні Виконавчого комітету Федерації України з хокею було розглянуто ряд актуальних питань, пов’язаних із підготовкою збірних команд до чемпіонатів світу та роботі щодо організації чемпіонату України з хокею з шайбою, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею України.

Першим у порядку денному було розглянуто питання щодо призначення головного тренера національної чоловічої збірної команди України та про основні завдання команди на сезон 2018 — 2019 років.

По цьому питанню було одноголосно прийнято рішення — призначити головним тренером національної чоловічої збірної команди України Андрія Срюбка.

Відзначимо, що Срюбко є відомим в минулому українським хокеїстом. За свою тренерську кар’єру працював як асистент у ХК “Дмитров” (Росія) (2013 — 2014), молодіжній збірній України (2014 — 2015), ХК “Донбас” (2016 — 2017), головним менеджером у національній чоловічій команді України (2014-2015) та старшим тренером молодіжної збірної України (2017 — 2018).

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