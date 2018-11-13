Новый специалист возглавил сборную Украины по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На очередном заседании Исполнительного комитета Федерации Украины по хоккею был рассмотрен ряд актуальных вопросов, связанных с подготовкой сборных команд к чемпионатам мира и работе по организации чемпионата Украины по хоккею с шайбой, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
Первым в повестке дня был рассмотрен вопрос о назначении главного тренера национальной мужской сборной команды Украины и об основных задачах команды на сезон 2018 — 2019 годов.
По этому вопросу было единогласно принято решение — назначить главным тренером национальной мужской сборной команды Украины Андрея Срюбко.
Отметим, что Срюбко является известным в прошлом украинским хоккеистом. За свою тренерскую карьеру работал как ассистент в ХК “Дмитров” (Россия) (2013 — 2014), молодежной сборной Украины (2014 — 2015), ХК “Донбасс” (2016 — 2017), главным менеджером в национальной мужской команде Украины (2014-2015) и старшим тренером молодежной сборной Украины (2017 — 2018).