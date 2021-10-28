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Новий рекорд щеплень від COVID-19: вакцинація першою дозою за добу тримається вище 200 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,2 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже майже 16,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких - рекордні майже 292 тисячі, при цьому другий день поспіль понад 200 тисяч - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Новий рекорд щеплень від COVID-19: вакцинація першою дозою за добу тримається вище 200 тисяч

Цитата:

"За добу 27 жовтня в Україні 291 985 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 684 людини, повністю імунізовані - 79 301 людина", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали одну дозу – 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 793 558 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але минулого тижня цей показник знову перевищив 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у "червону" зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишикувалися черги, як тільки регіон увійшов у "червону" зону. Така ж ситуація і у Запоріжжі, Одесі.

Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська області. А з 30 жовтня "червону" зону карантину запроваджують у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, столиця також на межі "червоної" зони.

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