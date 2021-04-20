Новий посол України у США Маркарова вирушила до Вашингтона

Цитата:

"Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket. Від сьогодні - 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine", - написала вона у Facebook.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ № 75/2021 про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки.

Так, Оксана Маркарова — з 2015-го по червень 2020-го працювала в Міністерстві фінансів, зокрема, й на посаді очільниці міністерства. До приходу в уряд Маркарова працювала в приватному секторі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Президенту Володимиру Зеленському кандидатуру колишнього міністра фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України у США ще у листопаді. При цьому міністр назвав “маячнею” інформацію, що Маркарову відправляють лише “вибивати гроші з МВФ”.