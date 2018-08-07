Новий безкоштовний захисник Януковича почав знайомитися зі справою

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Регіональний центр з надання безоплатної вторинної допомоги Києва призначив Юрія Рябовола новим адвокатом для представлення інтересів обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича в Оболонському районному суді Києва. Про це повідомили УНН у столичному суді.

“Рябовол Юрій Петрович призначений Центром безоплатної вторинної правової допомоги”, — сказали у суді.

За інформацією суду, новий захисник Януковича вже почав ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, колегія суддів Оболонського районного суду прийняла рішення замінити адвоката екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, Віктора Овсяннікова на іншого державного захисника. 

Перед таким рішенням суду адвокат Овсянніков тричі покидав судове засідання у справі Януковича. 

Наступне засідання у справі екс-президента заплановане на 16 серпня 2018 року, де мають розпочатися дебати у справі.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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