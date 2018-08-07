Новый бесплатный защитник Януковича начал знакомиться с делом

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной помощи Киева назначил Юрия Рябовола новым адвокатом для представления интересов обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева. Об этом сообщили УНН в столичном суде.

"Рябовол Юрий Петрович назначен Центром бесплатной вторичной правовой помощи", - сказали в суде.

По информации суда, новый защитник Януковича уже начал ознакомление с материалами уголовного производства.

Напомним, коллегия судей Оболонского районного суда приняла решение заменить адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виктора Овсянникова на другого государственного защитника.

Перед таким решением суда адвокат Овсянников трижды покидал судебное заседание по делу Януковича.

Следующее заседание по делу экс-президента запланировано на 16 августа 2018 года, где должны начаться прения по делу.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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