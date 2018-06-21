Новачок УПЛ відмовився від виступів у чемпіонаті України

У листі ФК “Полтава”, який отримала УПЛ, за підписом Президента клубу Леоніда Соболєва, про зняття зі змагань УПЛ у зв’язку з неможливістю приведення стадіону “Локомотив” у відповідність до вимог регламентних документів УПЛ та ФФУ.

Повідомляється, що на Загальних зборах учасників УПЛ, що відбулися 5 червня 2018 року, ФК “Полтава” був прийнятий до складу Учасників УПЛ та отримав атестат для участі у змаганнях УПЛ. Як вказано в атестаті, клуб заявив у якості основного домашнього стадіону стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського.

У зв’язку з цим Українська Прем’єр-Ліга звернулась до ФК “Полтава” з проханням уточнити позицію клубу щодо участі у змаганнях в сезоні 2018/19, адже для УПЛ не зовсім зрозуміла позиція клубу щодо відмови від участі у змаганнях УПЛ через неготовність стадіону “Локомотив”.

Зазначено, що у разі відмови ФК “Полтава” від участі у змаганнях УПЛ, Українська Прем’єр-Ліга діятиме відповідно до свого Статуту та у порядку, передбаченому чинним Регламентом змагань.