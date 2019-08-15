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Норвегія виявила радіоактивний йод на кордоні з Росією після вибуху на полігоні

Норвегія виявила радіоактивний йод на кордоні з Росією після вибуху на полігоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Норвезький Департамент ядерної безпеки та охорони навколишнього середовища аналізує крихітні зразки радіоактивного йоду, виявленого в повітрі в північній Норвегії в дні після вибуху на полігоні під Сєверодвінськом Архангельської області РФ, який стався минулого тижня, передає УНН з посиланням на Reuters.

Російське державне агентство "Росатом" заявило в суботу, що п'ять осіб, які загинули під час вибуху, були його співробітниками, а в аварії були залучені "джерела ізотопної енергії", не повідомляючи жодних додаткових подробиць.

Департамент ядерної безпеки та охорони навколишнього середовища Норвегії (DSA) з радіаційної та ядерної безпеки заявив, що виявив радіоактивний йод екологічному центрі Сванховд, розташованому біля російського кордону.

Зразки були зібрані в період з 9 по 12 серпня.

"У даний час неможливо визначити, чи пов'язано останнє виявлення йоду з аварією в Архангельську минулого тижня. DSA продовжує частий відбір проб і аналіз", - сказали в DSA.

Нагадаємо, вибух реактивного двигуна рідинної ракети на полігоні під Архангельськом в Росії стався 8 серпня.

Як повідомляв УНН, у США вважають, що вибух в Росії стався під час випробування гіперзвукової ракети.

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