Німеччина та країни Африки готові долучитися до реалізації одного з пунктів Формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Німеччина та країни Африки висловили готовність долучитися до Формули миру, яку запропонував Президент України Володимир Зеленський. Зокрема Німеччина хоче бути співголовою робочої групи з реалізації 8 пункту Формули миру. Про це повідомив в ефірі телемарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає УНН.
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Міністр наголосив, що сьогодні під егідою Президента України Володимира Зеленського проводиться величезна робота щодо долучення країн до Формули миру. Кожний посол різних країн світу бере участь у зустрічах, де вони обирають до якого саме пункту Формули миру будуть доєднуватися.
“Така ж зустріч, яка проходила з приводу пункту 8 Формули миру, а це екологічна безпека. Ми тут чітко розуміємо, що Німеччина висловила бажання бути співголовою цієї робочої групи. Але ми розуміємо, що Африканські країни теж будуть долучатися і сьогодні робимо усе можливе, аби надати їм якомога більше інформації”, - повідомив Стрілець.
Додамо
Стрілець також відповів на на запитання, чи відчувається у Кенії проблема того, що Україна не може нормально експортувати через припинення зернової угоди.
“Це одне із тих питань, які ми дійсно обговорювали під час зустрічі з моїми колегами. Багато африканських країн дійсно розуміють проблему і насправді вони розуміють, що блокування сьогодні зернових шляхів призводить до тих проблем, які виникають у них. Окремо, було цікаво, що деякі колеги навіть заговорили про здорожчання цін на метал, на сіль, яка для них вкрай важлива, бо там відбуваються певні процеси розбудови. І це окрема тема, про яку ми далі будемо ще спілкуватися”, - сказав міністр.
Він додав, що крім зерна, найголовніше, що ті колеги, з якими вдалося поспілкуватися на зустрічах, чітко розуміють, що війна в Україні безпосередньо впливає саме на Африканський континент і на них.
“Причому вони сміливо про це говорять та кажуть, що вони дійсно потерпають. У колег є повне розуміння ситуації і співпраця буде продовжена. І ми вже в такому спільному форматі домовилися про подальші кроки. А найголовніше, що ті країни, з якими ми спілкувалися чітко розуміють необхідність підтримки Формули миру, зокрема пункту 8 цієї формули, в якому йдеться про запобігання екоциду та відшкодування збитків довкіллю від війни”, - резюмував Стрілець.
Нагадаємо
Раніше міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби зідзвонився з головою МЗС Гамбії Мамаду Тангара і запросив африканську державу приєднатися до “Формули миру”.