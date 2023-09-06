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Німеччина та країни Африки готові долучитися до реалізації одного з пунктів Формули миру

Німеччина та країни Африки готові долучитися до реалізації одного з пунктів Формули миру

Київ • УНН

 • 885623 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Німеччина та країни Африки висловили готовність долучитися до Формули миру, яку запропонував Президент України Володимир Зеленський. Зокрема Німеччина хоче бути співголовою робочої групи з реалізації 8 пункту Формули миру. Про це повідомив в ефірі телемарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає УНН.

Деталі

Міністр наголосив, що сьогодні під егідою Президента України Володимира Зеленського проводиться величезна робота щодо долучення країн до Формули миру. Кожний посол різних країн світу бере участь у зустрічах, де вони обирають до якого саме пункту Формули миру будуть доєднуватися.

“Така ж зустріч, яка проходила з приводу пункту 8 Формули миру, а це екологічна безпека. Ми тут чітко розуміємо, що Німеччина висловила бажання бути співголовою цієї робочої групи. Але ми розуміємо, що Африканські країни теж будуть долучатися і сьогодні робимо усе можливе, аби надати їм якомога більше інформації”, - повідомив Стрілець.

Додамо

Стрілець також відповів на на запитання, чи відчувається у Кенії проблема того, що Україна не може нормально експортувати через припинення зернової угоди.

“Це одне із тих питань, які ми дійсно обговорювали під час зустрічі з моїми колегами. Багато африканських країн дійсно розуміють проблему і насправді вони розуміють, що блокування сьогодні зернових шляхів призводить до тих проблем, які виникають у них. Окремо, було цікаво, що деякі колеги навіть заговорили про здорожчання цін на метал, на сіль, яка для них вкрай важлива, бо там відбуваються певні процеси розбудови. І це окрема тема, про яку ми далі будемо ще спілкуватися”, - сказав міністр.

Він додав, що крім зерна, найголовніше, що ті колеги, з якими вдалося поспілкуватися на зустрічах, чітко розуміють, що війна в Україні безпосередньо впливає саме на Африканський континент і на них.

“Причому вони сміливо про це говорять та кажуть, що вони дійсно потерпають. У колег є повне розуміння ситуації і співпраця буде продовжена. І ми вже в такому спільному форматі домовилися про подальші кроки. А найголовніше, що ті країни, з якими ми спілкувалися чітко розуміють необхідність підтримки Формули миру, зокрема пункту 8 цієї формули, в якому йдеться про запобігання екоциду та відшкодування збитків довкіллю від війни”, - резюмував Стрілець.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби зідзвонився з головою МЗС Гамбії Мамаду Тангара і запросив африканську державу приєднатися до “Формули миру”. 

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