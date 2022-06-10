Німеччина планує запровадити нові правила експорту зброї та полегшити озброєння України — Der Spiegel
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Німеччина, п'ятий за величиною експортер зброї у світі, планує переглянути свої правила експорту зброї, щоб полегшити озброєння таких демократичних держав, як Україна, та ускладнити продаж зброї автократіям, повідомило у п'ятницю Der Spiegel, передає УНН.
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Нові керівні принципи, які, за словами видання, розробляються міністерством економіки, з'явилися у зв'язку з тим, що Німеччина стикається з критикою з боку опозиції, союзників та Києва через затримки з постачанням важких озброєнь Україні.
Der Spiegel повідомив, що нові керівні принципи, які мають бути включені до нового закону про експорт зброї, будуть зосереджені на конкретних діях приймаючої країни у внутрішній та зовнішній політиці, а не на ширшому питанні про те, чи може ця зброя використовуватись для порушення прав людини.
Агнешка Брюггер, заступник парламентського лідера "зелених", які контролюють економіку та міністерство закордонних справ в урядовій коаліції, сказала Der Spiegel, що це призведе до менш обмежувального ставлення до країн, що розділяють "мирні західні цінності".
"Ми повинні покласти край дурній безпеці, яка полягає в тому, щоб нагороджувати агресивних автократів і порушників прав людини німецькою зброєю", - сказала вона.
Додамо
Німеччина була одним із перших постачальників зброї в Україну з моменту вторгнення росії наприкінці лютого, але її критикують за повільність з постачанням важкого озброєння, яке, на думку Києва, необхідне для того, щоб переламати хід війни.
Військова промисловість країни добре відома своїми підводними човнами, бойовими танками, зенітним озброєнням та пістолетами.
Основними покупцями німецької зброї є Саудівська Аравія, Катар та Єгипет.