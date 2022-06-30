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Ні фракція, ні парламент: Арахамія запевняє, що відставку Шмигаля не розглядають

Ні фракція, ні парламент: Арахамія запевняє, що відставку Шмигаля не розглядають

Київ • УНН

 • 100291 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував чутки про, нібито, відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За його словами, питання заміни глави Кабміну у Верховній Раді не розглядається, а точкові ротації в уряді відбуваються на постійній основі. Про це повідомив Арахамія у Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Традиційно публікації ЗМІ про кадрові питання породжують багато розмов і пліток, які не допомагають працювати. Питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється. Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Також Арахамія додав, що точкові ротації в Кабінеті Міністрів відбуваються на постійній основі: "Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", - резюмував він.

Доповнення 

ЗМІ повідомляли, що у Кабміні восени можливі перестановки, а зокрема і відставка Дениса Шмигаля.

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