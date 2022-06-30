Ні фракція, ні парламент: Арахамія запевняє, що відставку Шмигаля не розглядають

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"Традиційно публікації ЗМІ про кадрові питання породжують багато розмов і пліток, які не допомагають працювати. Питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється. Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань", - ідеться у повідомленні.

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Також Арахамія додав, що точкові ротації в Кабінеті Міністрів відбуваються на постійній основі: "Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", - резюмував він.

Доповнення

ЗМІ повідомляли, що у Кабміні восени можливі перестановки, а зокрема і відставка Дениса Шмигаля.